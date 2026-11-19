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Два поезда "Таврия" между Москвой и Крымом задерживаются в пути после временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" в телеграм-канале.

Речь идет о поезде № 007/008, который следует по направлению Санкт-Петербург – Керчь, и поезде № 092/091 Москва – Керчь. Их дата отправления 17 ноября.

Кроме того, поезд № 27/28, следующий из Москвы в Керчь, тоже задерживается. Он должен был отправиться в путь 18 ноября.

В "Гранд Сервис Экспрессе" пообещали, что пассажиров, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечат питанием и водой.

Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате конструкция получила повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ.

Мост снова атаковали в ночь на 19 ноября. После этого движение там временно остановили.