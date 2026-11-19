19 ноября, 08:13Общество
Первая шестидневная рабочая неделя в 2027 году продлится с 15 по 20 февраля
Фото: depositphotos/belchonock
Шестидневная рабочая неделя предстоит россиянам с 15 по 20 февраля 2027 года. Об этом сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина.
По ее словам, помимо рабочей недели, россиянам придется отработать и субботу, 20 февраля.
Сокращение числа выходных в эти дни связано с переносом: день отдыха с субботы, 20 февраля, переместится на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому в честь Дня защитника Отечества у жителей страны сложатся длинные выходные.
Ранее доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина сообщила, что в предстоящую зиму на декабрь 2026 года, январь и февраль 2027 года придется 56 рабочих дней при стандартной пятидневной неделе. В другие сезоны этот показатель обычно составляет от 62 до 65 дней.
По словам эксперта, такой график связан прежде всего с продолжительными новогодними каникулами. Праздничный отдых продлится 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.