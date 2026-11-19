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Шестидневная рабочая неделя предстоит россиянам с 15 по 20 февраля 2027 года. Об этом сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина.

По ее словам, помимо рабочей недели, россиянам придется отработать и субботу, 20 февраля.

Сокращение числа выходных в эти дни связано с переносом: день отдыха с субботы, 20 февраля, переместится на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому в честь Дня защитника Отечества у жителей страны сложатся длинные выходные.

Ранее доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина сообщила, что в предстоящую зиму на декабрь 2026 года, январь и февраль 2027 года придется 56 рабочих дней при стандартной пятидневной неделе. В другие сезоны этот показатель обычно составляет от 62 до 65 дней.

По словам эксперта, такой график связан прежде всего с продолжительными новогодними каникулами. Праздничный отдых продлится 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

