Фото: mosreg.ru

Пассажиры автобусов АО "Мострансавто" оплатили картой "Стрелка" более 47,5 миллиона поездок с января. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Как уточнили в компании, жители и гости Подмосковья ежедневно совершают по "Стрелке" приблизительно 120 тысяч поездок в автобусах.

Самым популярным у пассажиров является маршрут № 367 "Константиново" – "Москва (метро "Домодедовская")". С начала года там совершили более 1,3 миллиона поездок по карте.

Ранее сообщалось, что пассажиры автобусов проекта "Москва – область" совершили 38 миллионов поездок с момента его запуска. В проект уже включили 70 действовавших направлений, причем часть трасс объединили, благодаря этому появились 66 новых пригородных маршрутов.

Обслуживают их около 500 автобусов, а в будние дни пассажиры совершают на них больше 200 тысяч поездок. Больше всего пассажиров по-прежнему на направлениях в Красногорск, Химки, Долгопрудный и Одинцово.