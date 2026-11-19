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Президент США Дональд Трамп согласился с возможностью проведения инспекций на территории Соединенных Штатов, России и Китая в рамках потенциального сокращения ядерных вооружений. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Журналист спросил американского лидера, намерен ли он предложить проводить проверки ядерных арсеналов во всех трех странах.

"Думаю, это нормально", – ответил Трамп.

Вопрос ядерного разоружения может быть поднят на предстоящей трехсторонней встрече Владимира Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС. Переговоры запланированы на 19 ноября.