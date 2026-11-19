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Владимир Путин в первый день саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне не контактировал с американским предпринимателем Илоном Маском. Между ними не было разговора, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее западные СМИ писали, что Маск может сопровождать на саммите президента США Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных контактах российского президента с Маском, представитель Кремля ответил отрицательно.

"Нет. Его не видели", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из главных тем встречи стало экономическое сотрудничество России и Китая. Переговоры продлились более двух часов.