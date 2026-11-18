18 ноября, 07:14Политика
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в рамках саммита АТЭС
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры. Встреча лидеров проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Переговоры начались в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Одной из основных тем станет экономическое сотрудничество Москвы и Пекина.
Саммит АТЭС проходит 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что программа Путина рассчитана на три дня. Она включает мероприятия форума, двусторонние переговоры и отдельную встречу с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
Основные темы беседы, в которой примут участие лидеры трех государств, уже согласованы. Часть переговоров будет открыта для представителей СМИ.