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Желание сделать красивые фотографии на фоне праздничных украшений может обернуться потерей денег и личных данных. Мошенники размещают поддельные объявления об услугах фотографа, а затем отправляют клиентам ссылки для оплаты, с помощью которых получают доступ к банковской и персональной информации. Об этой схеме ТАСС рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, число подобных предложений увеличивается в ноябре, когда города начинают готовить к Новому году. Злоумышленники представляются начинающими фотографами и предлагают съемку по небольшой цене. Для убедительности они публикуют примеры работ и положительные отзывы в социальных сетях и мессенджерах.

После согласия клиента мошенник просит внести предоплату, чтобы закрепить время съемки. Для этого он присылает ссылку, по которой человек должен ввести личные и банковские данные. В результате сведения попадают к злоумышленникам, а со счета могут списать деньги.

Машаров добавил, что такие ссылки могут содержать вредоносное программное обеспечение. Оно начинает собирать информацию с устройства и передавать ее мошенникам. Сам лжефотограф после этого перестает выходить на связь.

Еще один способ обмана связан с уличными фотографами, которые предлагают прохожим бесплатную съемку. По словам представителя Общественной палаты, особенно часто такие люди встречаются в предновогодней Москве – в районе Китай-города, на Арбате, у Чистых и Патриарших прудов.

После съемки прохожим отправляют фотографии низкого качества, а затем требуют за них деньги. Человек может заплатить, чтобы избежать неприятной ситуации. Как уточнил Машаров, сумма таких требований обычно составляет от 2 до 3 тысяч рублей.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме, при которой злоумышленники взламывают аккаунты несовершеннолетних в мессенджерах и выдают себя за детей в переписке с их родителями. Под предлогом срочной помощи аферисты могут просить перевести деньги на оплату штрафа или погашение несуществующего долга.