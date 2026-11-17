Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в китайский Шэньчжэнь для участия в 33-м саммите форума АТЭС. Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Баоань.

Российского лидера встретили сводный расчет парадного караула Народно-освободительной армии Китая вместе с военным оркестром. Кроме того, от трапа расстелена красная ковровая дорожка. Вдоль нее выстроились военнослужащие НОАК в защитной, белоснежной и голубой форме, представляющие сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы соответственно.

Ритм и настроение церемонии официальной встречи Путина задает военный оркестр НОАК. Также поприветствовать Путина пришли представители китайской молодежи.

Саммит стран АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказывал, что Путин проведет три насыщенных дня на саммите в китайском Шэньчжэне. В программе запланированы мероприятия саммита, двусторонние переговоры, а также отдельная трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Основные темы трехсторонних переговоров уже согласованы, однако часть вопросов могут обсудить экспромтом.

Кроме того, Москва рассчитывает организовать отдельные переговоры Путина и Трампа продолжительностью не менее часа. Возможность такой встречи зависит от графиков президентов, а в качестве альтернативы рассматривается короткая беседа на полях саммита.

