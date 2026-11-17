Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Минпромторг России подготовил пакет законопроектов о введении авиапромышленного сбора. Для рейсов российских авиакомпаний он составит 500 рублей с пассажира, для рейсов иностранных перевозчиков – 1 000 рублей. Это следует из материалов министерства.

Ведомство уточнило, что сбор будет целевым и должен дать отрасли финансирование: средства пойдут на поддержку поставок и эксплуатации новых российских самолетов.

В министерстве пояснили, что перевозчикам и производителям техники нужен комплекс мер господдержки. Он должен не допустить неконтролируемого роста стоимости перевозки и призван сформировать экономически эффективную стоимость техники.

"Минпромторг России подготовил для общественного обсуждения пакет законопроектов (изменения в Воздушный, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ), предусматривающих введение авиапромышленного сбора. Собранные средства будут направлены в федеральный бюджет и получат целевое назначение – на поддержку поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских гражданских самолетов", – говорится в материалах.

Минтранс станет оператором нового сбора, который будет взиматься с перевозчиков РФ при выполнении внутренних рейсов, а за иностранных сбор будут перечислять аэропорты, обслуживающие их рейсы, с последующим возмещением за счет тарифов на аэропортовое обслуживание. Также ведомство отметило, что сбор не будет взиматься с субсидированных из бюджета льготных билетов.

Ранее сообщалось, что Иркутский авиационный завод в 2027 году передаст авиакомпании "Аэрофлот" 8 самолетов МС-21, а еще 10 машин из первой партии направят в 2028 году. Производство второй партии МС-21 для "Аэрофлота" запланировано на 2029 год.

