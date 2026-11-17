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Охотники застрелили медведя, который с выходных появлялся в деревне Нюхче Пинежского округа Архангельской области. Об этом сообщила администрация округа в соцсети "ВКонтакте".

Хищник повредил обшивку двери местного магазина, а его следы обнаружили поблизости. Он представлял угрозу для жителей.

Для поиска зверя привлекли местных охотников из Карпогор и Ясного. В населенном пункте также дежурили два сотрудника ОМВД. Совместными усилиями охотники выследили медведя в лесной зоне и ликвидировали его.

После появления хищника местные власти рекомендовали жителям не отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых. Занятия в школе и детском саду временно отменили, однако во вторник, 17 ноября, их возобновили в обычном режиме.

Ранее в Бийске Алтайского края заметили молодого медведя, который поздним вечером 15 ноября вышел к жилым районам со стороны Северного кладбища и садоводческих товариществ. Для поиска хищника охотникам выдали разрешения на его добычу, к операции также привлекли полицию, а улицы возле лесного массива начали патрулировать.

В Минприроды региона также предупредили о распространении ложных сообщений о появлении медведей в других районах города, некоторые из которых сопровождались изображениями, созданными нейросетями.

