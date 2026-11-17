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Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в Москве за неделю, при этом эпидемические пороги не превышены. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 46-й неделе 2026 года, с 9 по 15 ноября, в столице эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует текущему эпидемическому сезону.

Подъем в управлении назвали ожидаемым и объяснили его возобновлением очного учебного процесса после завершения школьных каникул.

В первую очередь прирост заболеваемости обусловлен заболеваемостью среди школьников. При этом превышения эпидемических порогов нет ни среди взрослого, ни среди детского населения.

Надзорное ведомство добавило, что ситуацию с ОРВИ и гриппом, а также ход прививочной кампании против гриппа ведомство держит на постоянном контроле.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. Прогноза по ее стабилизации в разных странах пока нет. Однако в России санитарно-эпидемиологическая обстановка остается стабильной и благополучной.