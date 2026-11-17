Фото: МАХ/"Дороги и транспорт МО"

Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

Для уборки и обработки трасс подготовили 174 единицы техники, в том числе 134 комбинированные дорожные машины. На дороги выйдут 80 дорожных рабочих.

"Запланирована обработка региональных трасс с асфальтобетонным покрытием на заснеженных участках, а также на опасных отрезках, спусках и подъемах", – отметили в ведомстве.

В министерстве призвали водителей не выезжать на летней резине и по возможности отказаться от дальних поездок. Если отложить поездку нельзя, необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию. Кроме того, автомобилистам советуют избегать резких маневров и быть особенно внимательными у пешеходных переходов и в местах скопления людей.

К утру 18 сентября в Москве начнется снегопад. В столице может сформироваться снежный покров высотой 1–3 сантиметра.

Кроме того, слой снега высотой до 5 сантиметров может образоваться на трассах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток". Речь идет об участках, проходящих по Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Курской, Тульской, Липецкой, Владимирской и Воронежской областям.