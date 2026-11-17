Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

В Москве ожидается снегопад 18 ноября. В связи с этим водителям и пешеходам стоит быть более осторожными, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

"Выезжайте только на зимней резине. По возможности выбирайте для поездок городской транспорт", – отметили там.

Внимание водителей обратили на то, что утром и вечером возможна гололедица, в связи с этим на снежной дороге тормозной путь увеличивается, поэтому необходимо избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Кроме того, не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Следует заранее снижать скорость рядом с пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон во время движения, а перед поездкой проверять состояние стеклоочистителей и уровень жидкости в бачке омывателя.

"Пешеходам: перед переходом дороги убедитесь, что водитель вас заметил и остановился", – добавили в департаменте.

Жителей и гостей Москвы также призвали соблюдать правила дорожного движения и беречь себя.

Ранее сообщалось, что снег, в том числе мокрый, ожидается 17 и 18 ноября в Центральном федеральном округе России, на части скоростных трасс температура воздуха будет колебаться в районе 0 градусов. Слой снега до 5 сантиметров может образоваться на М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток".

Речь идет об участках, проходящих по Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Курской, Тульской, Липецкой, Владимирской и Воронежской областям. В отдельных районах прогнозируется падение температуры ниже нулевой отметки.