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Первый Фестиваль российского кино в Риме пройдет с 21 по 23 ноября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскино".

Уточняется, что показы пройдут в римском кинотеатре Barberini. В афише указаны пять картин разных жанров: мистический триллер, фантастика, военная драма, семейное кино и анимация. После сеансов зрителей ждут обсуждения и встречи с российскими кинематографистами.

Церемония открытия назначена на 21 ноября. Фестиваль откроется показом военно-исторической драмы "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта, а после показа пройдет встреча с генеральным продюсером ленты Ириной Малышевой.

На следующий день перед сеансом фантастической драмы "Авиатор" со вступительным словом выступит режиссер Егор Михалков-Кончаловский. Также в программу вошли мистический триллер "Цинга" Владимира Головнева, семейный фильм "Чебурашка-2" Дмитрия Дьяченко и анимационная лента "Финник-2" Дениса Чернова.

Генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова отметила, что для компании особенно важно провести первый такой смотр в Италии. Она выразила уверенность, что фестиваль станет заметным шагом в развитии культурного диалога между Россией и Италией и откроет новые перспективы для дальнейшего сотрудничества.

Ранее был открыт прием заявок на фестиваль искусств "ЮгАрт". В прошлом сезоне солисты и коллективы подали более 1,5 тысячи заявок, а прямые трансляции финальных шоу посмотрели свыше 15 тысяч зрителей. В этом сезоне участников распределят по трем возрастным категориям, а оценивать выступления будет независимая экспертная комиссия в составе специалистов из сферы культуры и искусства.

