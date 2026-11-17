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Бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный очнулся после покушения, совершенного в Москве, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Состояние 72-летнего мужчины остается тяжелым: он пережил четыре хирургические операции, но пока не может дышать самостоятельно, пострадавшего по-прежнему держат на искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что у мужчины диагностированы повреждение головного мозга, а также переломы ребер и ноги. Кроме того, ему ампутировали левую руку.

Покушение на Заворотного произошло 13 ноября: на Кировоградской улице в Москве взорвался автомобиль Toyota, за рулем которого находился бывший пресс-секретарь. Предварительно, под сиденьем могло находиться взрывное устройство мощностью примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Свидетели утверждают, что взрывом Заворотного выбросило через лобовое стекло. Пострадавший политолог был госпитализирован, его состояние оценивалось как критическое.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенном организованной группой общеопасным способом. 16 ноября задержали россиянку, причастную к подрыву. Выяснилось, что она действовала по заданию украинских спецслужб. Сама девушка утверждает, что не знала о готовящемся взрыве автомобиля и считала, что устанавливает GPS-трекер.

Согласно информации ФСБ, с июля этого года она находилась под психологическим влиянием звонившего из мошеннического кол-центра. Этот человек действовал под прикрытием, представляясь сотрудником Центробанка России.

