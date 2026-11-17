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Бананы на прилавках в российских магазинах подешевели на 3,3% с 7 по 14 ноября, а всего за год их стоимость выросла на 7,4%. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил создатель "Индекса Мишек", заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

По его словам, за данный промежуток времени значение "Индекса Мишек" выросло на 0,6%, а на прошлой неделе был зафиксирован рост на 0,9%. В годовом выражении показатели увеличились на 10,9% по сравнению с повышением на 10,5% неделей ранее.

Специалист подчеркнул, что за данную неделю повысились цены на сливочное масло 72,5% жирности (+11,1%). За год подорожали морковь (+43,5%), плавленый сыр "Фетакса" (+41,9%), куриные тушки "Каждый день" (+31,5%), яйца "Окские" категории С1 (+27,3%) и детский мармелад Fruit-Tella (+18,7%).

При этом в стране подешевели черный чай "Акбар" (-17,1%), молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (-13,3%), подсолнечное масло "Олейна" (-8,6%), а также конфеты "Мишка косолапый" (-4,5%).

По информации Росстата, годовая инфляция в РФ с 12 по 18 ноября достигла 8,6%.

Ранее в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли сообщили, что свинина, рис и сливочное масло сильнее всего подешевели в крупных торговых сетях в октябре этого года. Всего за год стоимость снизилась в 11 из 25 социально значимых товаров. Помимо вышеперечисленных продуктов, в лидерах оказались пшено (-10,5%), пшеничная мука (-10,3%) и сезонные яблоки (-8,6%).