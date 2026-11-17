Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Обязательный устный экзамен по истории в 9-х классах не состоится в 2026 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся.

"В этом году этот экзамен проводиться не будет, проведение экзамена запланировано только на весну 2028 года", – передает слова Музаева РИА Новости.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в школах нужно ввести переводные экзамены по литературе, истории, географии, физике и биологии.

По его мнению, оценки за эти экзамены должны учитываться при поступлении в вуз так же серьезно, как результаты ЕГЭ, а возможно, и весомее. Он считает, что решение о списке предметов для сдачи должны принимать профессиональные педагоги.