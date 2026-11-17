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Суд в Приморье приговорил 73-летнего жителя Находки к 1,5 года колонии общего режима за стрельбу по детям с балкона. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в июле мужчина выстрелил из пневматической винтовки с балкона своей квартиры в сторону детской площадки. Ему не понравился шум игравших во дворе детей. В результате у 13-летней девочки после выстрела были кровоподтек и ссадина на голове. На площадке в тот момент находились еще четверо детей.

Мужчину признали виновным в хулиганстве с применением оружия. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Челябинске 15-летний подросток выстрелил в прохожего из пневматического пистолета. Мальчик бросил мусор, на что ему сделал замечание 24-летний мужчина. В ответ несовершеннолетний выстрелил ему в спину, а когда пострадавший обернулся, продолжил стрелять, попав в голову и руку.