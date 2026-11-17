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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об уходе с должности. Это произошло в результате обвинений в извлечении финансовой выгоды из государственного железнодорожного проекта, сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным издания Mongolia Daily, обвинения касаются закрытого тендера на строительство железной дороги Таван – Толгой – Гашуунсухайт. Его получила компания Bodi Group.

Нескольким политикам предъявили обвинения в получении взятки на общую сумму 110 миллионов долларов (приблизительно 9,0761 миллиарда рублей. – Прим. ред.). Парламентская оппозиция страны призвала Хурэлсуха и других должностных лиц, которых упомянули в обвинениях, уйти в отставку ради проведения расследования. Сам лидер Монголии выразил готовность взаимодействовать со следствием.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о намерении покинуть пост по окончании президентского срока в 2030 году. По его словам, этот вопрос решен окончательно и не подлежит обсуждению.

Ас-Сиси уточнил, что решил объявить о планах заранее, чтобы исключить домыслы о подготовке преемника из числа родственников или близких. Лидер Египта также указал на важность подготовки высококвалифицированных чиновников для процветания страны.