Финдиректор Nvidia Колетт Кресс временно займет пост главы Nvidia после ухода Хуанга

Гендиректор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку из-за внебрачной связи: его возлюбленную подозревают в шпионаже в интересах Китая. Позже СМИ сообщили о еще одной любовнице Хуанга. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я изменил своей жене"

Фото: Дженсен Хуанг с супругой Лори Хуанг. Legion-media.com/Image Press Agency

Скандал вокруг уже бывшего гендиректора американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга развернулся в начале ноября: совет директоров корпорации инициировал независимое расследование в отношении него. Поводом стал внебрачный роман Хуанга, который женат более 40 лет и вырастил с супругой Лори Миллс двоих детей.

Избранницей Дженсена стала бизнесвумен Элис Хуан, которая, по данным СМИ, могла быть информатором китайской разведки. Более того, журналисты The Wall Street Journal утверждают, что экс-глава Nvidia познакомился с Элис через ее мужа, бизнесмена из КНР Кан Вэя, который впоследствии был в курсе их связи.

"Я изменил своей жене. Моими поступками я причинил боль ей и нашим детям", – написал Хуанг в электронном письме для сотрудников корпорации.



Дженсен Хуанг бывший гендиректор американской технологической компании Nvidia Моему поведению нет оправдания.

При этом в пресс-службе Nvidia отметили, что нет оснований полагать, что была скомпрометирована конфиденциальная информация или нарушена национальная безопасность США. Хотя, по данным СМИ, Элис могла быть причастна к поставкам передовых чипов Nvidia крупным технологическим компаниям Китая. Подобные действия запрещены властями США в рамках мер по сдерживанию развития искусственного интеллекта и оборонных технологий в КНР.

В МИД Китая опровергли обвинения в шпионаже, назвав их безосновательными.

В свою очередь, в ФБР не стали озвучивать, какие угрозы для национальной безопасности может нести сложившаяся ситуация.

Еще одна любовница

Фото: Дженсен Хуанг и Кимберли Пауэлл. Legion-media.com/Imago/MediaPunch; x.com/kpowgerade

Скандал ощутимо отразился на акциях компании: сначала они упали на 5%, а сам Хуанг потерял свыше 7,4 миллиарда долларов. Но впоследствии выяснилось, что у Дженсена была еще одна любовница, уже из числа подчиненных.

Речь идет о 48-летней Кимберли Пауэлл. По данным прессы, она работает в компании Nvidia с 2008 года. К концу 2017-го ее назначили вице-президентом по направлению здравоохранения. Об отношениях Кимберли с 63-летним Хуангом изданию The New York Times рассказали пятеро бывших сотрудников компании. Сообщается также, что один из очевидцев снял влюбленных во время конференции Nvidia в одном из отелей Сан-Хосе в марте, где оба "проявляли друг к другу нежность". При этом охрана на тот момент гендиректора заставила свидетеля подписать договор о неразглашении.

Издание также сослалось на кодекс корпоративной этики Nvidia, согласно которому ее сотрудники должны "избегать ситуаций, в которых их действия могут привести к конфликту интересов", включая "личные отношения". Авторы материала также отметили, что во многих компаниях действительно есть внутренние правила, которые запрещают романтические отношения между руководителями и подчиненными. К слову, Пауэлл, как и Хуанг, состоит в браке.

В итоге после появления этой новости акции компании рухнули еще на 8%, а также появились сообщения, что позиции Хуанга в корпорации пошатнулись. 12 ноября начался процесс поиска потенциальных кандидатов на должность генерального директора. В связи с этим американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсетях на пост с призывом взять Хуанга на работу.

"Это было бы честью", – написал он.

Уже вечером того же дня СМИ сообщили, что Хуанг подал в отставку после 33 лет управления компанией. Временно главой компании назначена финансовый директор Колетт Кресс.

"У него, наверное, есть оправдание"

Источники издания CBS News сообщили, что в администрации президента США знали о намерении совета директоров корпорации отправить Дженсена в отставку. Хотя ранее Дональд Трамп в разговоре с журналистами назвал Хуанга "порядочным человеком" и выразил уверенность в том, что тот должен остаться на посту руководителя.

"Думаю, у него, наверное, есть оправдание. Нам нужно его выслушать", – высказался президент США.

Nvidia – американская технологическая компания, которая специализируется на разработчике графических процессоров и чипов для систем искусственного интеллекта. Корпорация, основанная в 1993-м, со временем стала одним из лидеров рынка.

Дженсен Хуанг основал компанию вместе с Крисом Малаховски и Кертисом Прэмом. Последний впоследствии покинул корпорацию и продал все имеющиеся акции Nvidia к 2006 году.