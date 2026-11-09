МИД Китая отверг обвинения в шпионаже на фоне скандала вокруг Nvidia

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Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отреагировал на публикации о возможных связях женщины, с которой у генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, по его признанию, была внебрачная связь, с китайской разведкой. Об этом пишет RT со ссылкой на Global Times.

Дипломат не стал комментировать сообщения о предполагаемых контактах этой женщины с разведкой. По его словам, внешнеполитическое ведомство уже давало ответ на этот вопрос.

Го Цзякунь подчеркнул, что обвинения в адрес предполагаемых китайских шпионов безосновательны и представляют собой клевету на Китай.

Ранее совет директоров Nvidia инициировал независимое расследование в отношении Хуанга. В компании заявили, что не видят причин считать, будто конфиденциальная информация была скомпрометирована или возникла угроза национальной безопасности США.

