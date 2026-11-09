Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 13:19

Политика

МИД Китая отверг обвинения в шпионаже на фоне скандала вокруг Nvidia

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отреагировал на публикации о возможных связях женщины, с которой у генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, по его признанию, была внебрачная связь, с китайской разведкой. Об этом пишет RT со ссылкой на Global Times.

Дипломат не стал комментировать сообщения о предполагаемых контактах этой женщины с разведкой. По его словам, внешнеполитическое ведомство уже давало ответ на этот вопрос.

Го Цзякунь подчеркнул, что обвинения в адрес предполагаемых китайских шпионов безосновательны и представляют собой клевету на Китай.

Ранее совет директоров Nvidia инициировал независимое расследование в отношении Хуанга. В компании заявили, что не видят причин считать, будто конфиденциальная информация была скомпрометирована или возникла угроза национальной безопасности США.

Читайте также


политикатехнологииза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика