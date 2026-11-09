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09 ноября, 12:38

Происшествия

В Забайкальском крае мошенники похитили у отца выплату за погибшего на СВО сына

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

В Улетовском районе Забайкальского края злоумышленники похитили 4 миллиона рублей у 77-летнего жителя. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона.

Отмечается, что данные средства были выплачены мужчине за смерть сына на СВО. Пострадавший положил деньги в коробку от тонометра, а затем передал курьеру.

До этого мошенники связались с пожилым мужчиной и рассказали, что его сыну присвоили медаль Героя России, для получения которой необходимо назвать код для "регистрации" в книге приема граждан и явиться в районный военкомат.

После этого с пенсионером связались вновь и сообщили, что деньги оказались под угрозой, в связи с чем их необходимо обналичить и передать курьеру для перевода на "безопасный счет".

"Пенсионер снял со счета все деньги и передал их подсудимому, который специально ради этого приехал из Новосибирска. Забрав наличные, он вернулся в Новосибирск и передал их организатору, получив за свою работу 20 тысяч рублей", – говорится в заявлении судебной инстанции в мессенджере MAX.

Внучка мужчины, в свою очередь, обратилась в полицию. Злоумышленника приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к возмещению потерпевшему 4 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что злоумышленники придумали новые схемы обмана. Мошенники рассылают сообщения от имени госструктур с предложением получить денежное вознаграждение.

Гражданам отправляют СМС якобы от портала "Госуслуги" или МФЦ с предложением пройти опрос на знание истории России, за что обещают "денежный приз", однако для его получения просят перейти по ссылке.

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