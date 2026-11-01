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01 ноября, 08:14

Безопасность

Мошенники начали обманывать россиян перед Днем народного единства

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Злоумышленники активизировались перед Днем народного единства и придумали новые схемы обмана. Они рассылают сообщения от имени госструктур с предложением получить денежное вознаграждение, сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, мошенники отправляют СМС якобы от портала "Госуслуги" или МФЦ с предложением пройти опрос на знание истории России. За это обещают "денежный приз", но для его получения просят перейти по ссылке.

"После перехода по ссылке и ввода персональных и банковских данных, у гражданина начинают списываться денежные средства", – предупредил Машаров.

Кроме того, злоумышленники звонят гражданам от имени этих структур и предлагают единовременную выплату ко Дню народного единства. Для ее получения просят подтвердить личность через "Госуслуги" или банковское приложение, продиктовав код.

"После получения кода мошенники получают доступ к данным гражданина, которые используют в своих корыстных целях", – добавил Машаров.

Ранее МВД РФ предупредило о распространенных приемах телефонных мошенников, которые пытаются заставить собеседника раскрыть конфиденциальные сведения. Особую осторожность следует проявлять, если неизвестный угрожает или требует подтвердить личные данные.

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