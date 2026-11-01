Посольство РФ осудило акт вандализма на советском мемориале в Нидерландах

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Stichting Sovjet Ereveld

Россия осуждает акт вандализма на советском мемориале в Нидерландах и держит ситуацию на контроле. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.

По данным фонда "Советское поле славы", одноименный мемориальный комплекс в нидерландском Лесдене уже во второй раз подвергся вандализму. По словам диппредставителя, посольство находится в постоянном контакте с руководством фонда этого воинского захоронения.

Также российская сторона требует незамедлительного расследования по данному факту.

"Рассчитываем, что на этот раз компетентные органы королевства не ограничатся формальным реагированием, а предпримут реальные шаги для поиска виновных и предотвращения аналогичных преступлений", – говорится в сообщении.

Посольство напомнило, что предыдущий случай, совершенный в июле, не повлек должных правовых последствий: виновные так и не были найдены, достаточных мер по обеспечению безопасности захоронения также не было предпринято.

"Считаем подобное злодеяние, совершенное в стране, прекрасно знающей на собственной истории, что такое зверства нацизма, абсолютно недопустимым", – добавила дипмиссия.

Ранее неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац в центре Вены. Монумент, посвященный солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт в центре австрийской столицы в августе 1945 года. Полиция также организовала расследование.

