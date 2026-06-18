РФ направила ноту протеста Армении в связи с осквернением советского мемориала в Гюмри

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Москва направила ноту протеста Еревану из-за осквернения мемориала "Мать Армения" в Гюмри. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Мэрия города на прошлой неделе сообщила, что вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса, которые были установлены в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Комментируя ситуацию, Захарова подчеркнула, что военнослужащие дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы уже подключились к восстановлению мемориала. Дипломат также положительно оценила информацию о задержании человека, предположительно причастного к осквернению.

"Вызывает недоумение тот факт, что официальные власти Армении вместо того, чтобы решительно осудить осквернение памятника или выразить внятную позицию, буквально решили отмолчаться", – заключила Захарова.

Ранее в центре Вены осквернили памятник солдатам Советской армии. На мемориал были нанесены граффити, после этого его немедленно очистили. О случившемся было проинформировано Земельное управление по защите государства и борьбе с экстремизмом.

Памятник солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт на Шварценбергплац в августе 1945 года.