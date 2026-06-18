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18 июня, 15:50

Происшествия

СК установит всех причастных к атакам украинских БПЛА на Подмосковье

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России установит всех, кто причастен к атаке украинских БПЛА на Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В СК указали на то, что ранения получили 17 человек, включая двоих детей. Будут установлены все обстоятельства. Кроме того, дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц.

Самая масштабная атака беспилотников за последние два года была совершена в ночь на 18 июня – силы ПВО уничтожили более 190 дронов.

Атаке подверглись несколько районов в Подмосковье, в частности, в Электростали пострадал частный дом, в Жуковском беспилотник попал в жилое здание, в Люберцах обломки повредили фитнес-центр и промышленный объект.

Разрушения зафиксированы в торговых центрах "Мега Белая Дача" и "Садовод". Также удар пришелся по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате на МНПЗ произошел пожар. Сейчас возгорание локализовано.

В усиленном режиме работают экстренные и оперативные службы. Для тех, кто получил ранения, открыта горячая линия. Для приема заявок и оказания правовой помощи граждане могут обратиться по телефону 8 (916) 240-31-28.

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