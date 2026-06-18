Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 09:56

Происшествия

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для приема жалоб после атаки БПЛА

Фото: depositphotos/BrianAJackson​

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для тех, кто получил ранения при атаке беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Для приема заявок и оказания правовой помощи граждане могут обратиться по телефону 8 (916) 240-31-28. По указанию подмосковного прокурора Сергея Забатурина городские прокуроры взяли на контроль ситуацию в местах приема и размещения людей.

Несколько городских округов в Подмосковье оказались атакованы дронами 18 июня. Есть пострадавшие, их число выясняется. Однако уже известно, что жительница Электростали получила незначительное ранение плеча при падении фрагментов беспилотника в деревне Степаново. От госпитализации она отказалась.

Однако кровля частного дома была повреждена. Также в Электростали при падении обломков БПЛА воспламенилась машина на улице Радио. Пожар уже потушен.

В свою очередь, в Жуковском дрон влетел в жилой дом на улице Гагарина. В результате повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. Предварительно, никто не пострадал. Жильцы дома были эвакуированы.

В Люберцах при падении фрагментов БПЛА повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промзоне. По предварительным данным, никто не пострадал.
Также обломки беспилотника попали на кровлю торгового центра "Белая Дача", в результате чего там был выявлен пожар. В настоящее время ТЦ приостановил работу по техническим причинам.

В Чехове дрон атаковал дачный дом на территории одного из СНТ в деревне Масново-Жуково. Были разрушены строение и хозпостройки, однако пострадавших не выявлено. В поселке Крюково фрагменты БПЛА рухнули на территории нескольких дачных участков.

Кроме того, в Павловском Посаде два дачных дома на территории СНТ "Дружба" загорелись после попадания беспилотника. Огнеборцы уже ликвидируют пламя, пострадавших нет.

Прокуратура Подмосковья запустила горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Читайте также


происшествия

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика