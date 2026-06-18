Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для приема жалоб после атаки БПЛА

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Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для тех, кто получил ранения при атаке беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Для приема заявок и оказания правовой помощи граждане могут обратиться по телефону 8 (916) 240-31-28. По указанию подмосковного прокурора Сергея Забатурина городские прокуроры взяли на контроль ситуацию в местах приема и размещения людей.

Несколько городских округов в Подмосковье оказались атакованы дронами 18 июня. Есть пострадавшие, их число выясняется. Однако уже известно, что жительница Электростали получила незначительное ранение плеча при падении фрагментов беспилотника в деревне Степаново. От госпитализации она отказалась.

Однако кровля частного дома была повреждена. Также в Электростали при падении обломков БПЛА воспламенилась машина на улице Радио. Пожар уже потушен.

В свою очередь, в Жуковском дрон влетел в жилой дом на улице Гагарина. В результате повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. Предварительно, никто не пострадал. Жильцы дома были эвакуированы.

В Люберцах при падении фрагментов БПЛА повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промзоне. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также обломки беспилотника попали на кровлю торгового центра "Белая Дача", в результате чего там был выявлен пожар. В настоящее время ТЦ приостановил работу по техническим причинам.

В Чехове дрон атаковал дачный дом на территории одного из СНТ в деревне Масново-Жуково. Были разрушены строение и хозпостройки, однако пострадавших не выявлено. В поселке Крюково фрагменты БПЛА рухнули на территории нескольких дачных участков.

Кроме того, в Павловском Посаде два дачных дома на территории СНТ "Дружба" загорелись после попадания беспилотника. Огнеборцы уже ликвидируют пламя, пострадавших нет.

