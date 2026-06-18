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18 июня, 08:44

Происшествия

Силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в ночь на 18 июня 555 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над территорией Московского региона, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В результате атаки украинских дронов по городу Гуково в Ростовской области погиб мирный житель. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, еще два человека в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Во время воздушной атаки был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. На местах уже работают экстренные службы.

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