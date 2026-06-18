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18 июня, 05:38

Происшествия

Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель погиб в результате атаки украинских дронов по городу Гуково в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Еще два человека в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Во время воздушной атаки был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. На местах уже работают экстренные службы.

Ранее ВСУ ударили по району железнодорожного вокзала и жилому массиву города – спутника Запорожской АЭС Энергодара. Пострадали 4 мирных жителя, один человек от полученных ранений скончался.

В Курской области беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обоянь. В результате случившегося один человек погиб на месте, еще двое пострадали. Погибшим оказался бывший глава города и экс-депутат областной думы Сергей Карелов.

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