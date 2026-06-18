Генсек ОДКБ осудил удар беспилотника ВСУ по автобусу под Брянском

Фото: МАХ/"Следком"

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков осудил удар украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области. Его комментарий приводится в телеграм-канале организации.

"Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания", – подчеркнул Масадыков.

Он выразил глубокие соболезнования представителям Белоруссии, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим во время удара.

Дрон ВСУ атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который ехал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. В этот момент в салоне находились 44 человека, в том числе 28 детей.

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. По факту произошедшего СК России и Белоруссии возбудили уголовные дела.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данную атаку ВСУ терактом. Ответными действиями России будет продолжение СВО, добавил он.