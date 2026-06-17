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17 июня, 19:29

Происшествия

Песков назвал ответом РФ на удар ВСУ по автобусу с детьми продолжение СВО

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Ответными действиями России на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области будет продолжение СВО, заявил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что такие ответные шаги необходимы, чтобы обезопасить Россию и ее жителей от подобных "террористических проявлений".

"Очевидно сейчас даже, до следствия, что это была целенаправленная атака. Операторы дронов прекрасно видят, куда они бьют. Это не было военным транспортным средством, это был автобус, который перевозил мирное население, в данном случае детей", – подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля добавил, что Следственный комитет РФ уже начал следственные действия по факту случившегося. В ходе расследования будет установлена страна происхождения дрона, однако, по его словам, нет "никаких сомнений" относительно того, кто стоит за ударом.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера предположил, что европейские страны в очередной раз обойдут вниманием случившееся. Тем не менее Россия продолжит рассказывать всему миру о зверствах киевского режима.

Беспилотник ВСУ атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области 17 июня. В салоне находились 44 человека, в том числе 28 детей.

В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Также пострадали 8 человек, в том числе 6 детей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела по факту данной атаки. Песков назвал случившееся терактом. Он также сообщил, что Владимир Путин поручил оперативно принять меры для оказания помощи пострадавшим.

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