Один ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на автобус под Брянском

Фото: МАХ/"Егор Ковальчук"

Один из детей, пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, находится в тяжелом состоянии. Всего в больницах Брянска проходят лечение шесть человек, из них пятеро детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Еще двое пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь", – сказал он.

Для оказания дополнительной помощи пострадавшим по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Брянск направлена группа специалистов.

В свою очередь министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев сообщил, что республика направила в Брянскую область 3 реанимационные бригады и 11 специалистов, включая анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов и сотрудников Республиканского центра огнестрельной травмы.

Белорусские медики совместно с российскими коллегами оценят состояние пострадавших и примут решение о возможности их транспортировки в Белоруссию. При необходимости для эвакуации готов задействоваться вертолет медицинской службы.

Украинский дрон атаковал автобус с белорусской детско-юношеской спортивной школой, следовавший из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, днем 17 июня. В салоне находились 44 человека, включая 28 юных спортсменов. В результате погибла сопровождавшая команду женщина, еще восемь человек пострадали, в том числе шестеро детей.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте. Белорусская федерация футбола уведомила UEFA и FIFA об атаке.