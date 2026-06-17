Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 16:03

Происшествия

Один ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на автобус под Брянском

Фото: МАХ/"Егор Ковальчук"

Один из детей, пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, находится в тяжелом состоянии. Всего в больницах Брянска проходят лечение шесть человек, из них пятеро детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Еще двое пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь", – сказал он.

Для оказания дополнительной помощи пострадавшим по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Брянск направлена группа специалистов.

В свою очередь министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев сообщил, что республика направила в Брянскую область 3 реанимационные бригады и 11 специалистов, включая анестезиологов-реаниматологов, детских хирургов и сотрудников Республиканского центра огнестрельной травмы.

Белорусские медики совместно с российскими коллегами оценят состояние пострадавших и примут решение о возможности их транспортировки в Белоруссию. При необходимости для эвакуации готов задействоваться вертолет медицинской службы.

Украинский дрон атаковал автобус с белорусской детско-юношеской спортивной школой, следовавший из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, днем 17 июня. В салоне находились 44 человека, включая 28 юных спортсменов. В результате погибла сопровождавшая команду женщина, еще восемь человек пострадали, в том числе шестеро детей.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте. Белорусская федерация футбола уведомила UEFA и FIFA об атаке.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика