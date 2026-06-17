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17 июня, 14:56

Происшествия

СК Белоруссии возбудил дело после удара БПЛА по автобусу с детьми под Брянском

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после удара БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом рассказал председатель СК республики Константин Бычек.

"Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации", – приводит его слова агентство БелТА.

Глава ведомства также уточнил, что белорусские следователи направились в Россию для оказания содействия.

В свою очередь, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что находится на связи с руководством Гомельской области.

"Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь. В Брянск едут московские специалисты из Центра медицины катастроф", – написал он в MAX.

Ковальчук также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понимали, что атакуют пассажирский автобус.

Украинский беспилотник 17 июня ударил по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы из Белоруссии, следовавший по маршруту Гомель – Геленджик. В салоне находились 44 человека, включая 28 детей-спортсменов, направлявшихся на отдых.

В результате атаки погибла сопровождавшая команду женщина. Еще 7 человек получили ранения и были госпитализированы. Среди них 5 детей.

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по статье о теракте. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего. Кроме того, МИД Белоруссии подал запрос на уточнение информации об атаке.

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