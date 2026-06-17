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17 июня, 12:55

Происшествия

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой в Брянской области

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом в мессенджере MAX сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его информации, для атаки использовался БПЛА самолетного типа. Автобус перевозил юных спортсменов на отдых в Геленджик.

В результате удара погибла женщина, которая сопровождала команду. Еще шесть человек, включая четырех детей, получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана медпомощь.

"Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой", – добавил Ковальчук.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обоянь Курской области. Один человек погиб на месте, еще двое получили травмы. У 44-летнего мужчины и 37-летней женщины диагностированы акубаротравма и слепые осколочные ранения.

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