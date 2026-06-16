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Происшествия

Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Белгородской области"

Два человека пострадали в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в районе села Дорогощь в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Мужчины получили осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим уже оказывают необходимую помощь в районной больнице.

Кроме того, в селе Санково беспилотник взорвался рядом с частным домом – были выбиты окна. В хуторе Масычево при ударе БПЛА огнем была уничтожена ГАЗель, а в поселке Красная Яруга от детонации дрона повреждены автомобиль, гараж и заборы двух частных домов.

В селе Николаевка из-за атаки беспилотника выбиты окна и посечены фасады частного дома и хозпостройки, в селе Нижнее Березово-Второе – поврежден автомобиль.

Ранее трое механизаторов погибли в результате атаки БПЛА ВСУ в Брянской области. Удар был нанесен во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ "Мираторг", около поселка Селище Почепского района.

В Орловской области военнослужащие нейтрализовали ракету "Фламинго". Речь идет о крупном снаряде с большим объемом взрывчатого вещества. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не выявлено.

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