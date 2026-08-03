Почти 130 жилых домов капитально отремонтируют на юго-востоке Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют почти 130 домов на юго-востоке города в рамках региональной программы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Самое высокое здание, которое обновят, располагается в районе Выхино-Жулебино по адресу Лермонтовский проспект, дом 8, корпус 1. Дом был построен в 1992 году по проекту типовой серии. Здание имеет сложную форму. Пластику фасада поддерживают ризалиты, в которых находятся кухонные помещения и места общего пользования.

Здесь специалисты приведут в порядок фасад и заменят кровельное покрытие. Внешние станы обновят при помощи технологии "мокрый фасад". Сначала специалисты расчистят и промоют открытые плоскости, после чего прогрунтуют поверхности, установят кронштейны для кондиционеров и утеплят фасад плитами из минеральной ваты. Затем оштукатурят стены базовым слоем и установят сетку из стекловолокна.

Также в рамках работ будут обновлены входные группы, а в местах общего пользования появятся современные стеклопакеты.

Капремонт также проведут в одном из самых старых зданий Москвы. Оно располагается в Люблине по адресу проспект 40 лет Октября, дом 11. Его построили в 1955 году по типовому проекту. В здании приведут в порядок фасад, крышу, подвал и некоторые инженерные системы. Специалисты уже промыли открытые поверхности, заполнили специальным строительным составом выветренные швы и заменили отдельные кирпичные сегменты.

После этого они обработают места намокания антисептическими растворами, а затем гидрофобизируют фасад. В местах общего пользования установят современные стеклопакеты. На следующем этапе специалисты обновят и покрасят элементы архитектурного декора, восстановят наличники и кронштейны балконов и цветочницы. Кроме того, они отремонтируют цоколь, балконы, входные группы и приямки. Работы завершат до конца года.

Здание с самыми протяженными фасадами, которое отремонтируют, находится в Марьине по адресу улица Донецкая, дом 8. Дом был возведен в 1981 году по проекту типовой серии. В этом году там обновят фасад и крышу. В рамках работ специалисты воспользуются современной технологией с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Работы пройдут в несколько этапов. На первом специалисты уже промыли внешние стены и отбили бухтящую плитку. На подготовленную поверхность нанесли клеевые составы с армирующей сеткой. В настоящее время мастеры добавляют декоративные слои и финальный окрасочный слой.

Ранее большинство жителей столичных домов, признанных объектами культурного наследия, положительно оценили итоги капитального ремонта. 91% респондентов отметили, что после реставрационных и ремонтных работ исторический облик здания удалось сохранить. При этом 86% опрошенных в целом удовлетворены качеством выполненных работ.

