В Москве привели в порядок три дома, в которых жили легенды советского футбола

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве в рамках региональной программы капитального ремонта обновили несколько многоквартирных домов, связанных с именами известных советских футболистов. Работы затронули здания, где проживали Федор Черенков, Сергей Ильин и Лев Яшин, сообщается на портале мэра и правительства города со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Дом Федора Черенкова на 16-й Парковой улице

В 2022 году специалисты привели в порядок девятиэтажный жилой дом типовой серии, построенный в 1972 году на Парковой улице. В этом здании жил советский и российский футболист, полузащитник Черенков. Фасады дома, изначально облицованные мелкоразмерной керамической плиткой светло-серого цвета, восстановили с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Такая технология позволяет вернуть панельным домам поздней советской застройки первоначальные технические свойства, повышая энергоэффективность и внешний вид.

Работы проводились поэтапно. Сначала специалисты простучали фасад и удалили бухтящую плитку, затем промыли поверхности очищающими средствами, нанесли клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные слои. После герметизации швов фасад окрасили в цвета "белый марципан", "красная хна" и "сигнальный белый". Также отремонтировали входные группы, балконы и цоколь. В доме заменили магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, а также электросеть.

Дом Сергея Ильина на 3-й Фрунзенской улице

В 2025 году капитальный ремонт завершился в 12-этажном доме на 3-й Фрунзенской улице. Здание, возведенное в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики, имеет сложную форму. К его торцу примыкает соседнее строение, входные группы фланкированы вертикалями эркеров и завершаются мезонином. Фасад украшен рустом первого этажа, межэтажным карнизом с фризом, содержащим советскую символику, и многопрофильным карнизом с балюстрадой и пинаклями. В этом доме проживал заслуженный мастер спорта СССР, футболист Ильин.

В ходе ремонта стены промыли и расчистили, отремонтировали штукатурный слой нижнего этажа, восполнили утраченные элементы кирпичной кладки и керамических блоков, обработали места намокания антигрибковым составом. Особое внимание уделили архитектурному декору: восстановили венчающий карниз, мезонины, кронштейны и плиты балконов. Для окраски использовали историческую палитру: основной фасад выполнили в цвете "светло-желтая пшеница", руст и декоративные элементы, включая пинакли, – в оттенке "коричневый каштан". Также заменили водосточные трубы и отливы, восстановили гранитный цоколь. На крыше смонтировали новый сплошной настил обрешетки, разобрали старую кровлю и заменили металлические покрытия. Все деревянные элементы чердака обработали огнебиозащитным составом.

Дом Льва Яшина на Миллионной улице

В 2026 году обновляют пятиэтажное здание на Миллионной улице. Дом, построенный в 1929 году по индивидуальному проекту в конструктивистском стиле, имеет сложную форму в плане и лишен декоративных элементов. Здесь родился и вырос Яшин, признанный лучшим вратарем XX века.

Специалисты ремонтируют фасад, крышу, подъезды и подвальное помещение, а также меняют стояки и магистрали инженерных систем. Для сохранения исторического облика разработали уникальный проект, учитывающий каждую конструктивную деталь. Уже выполнена расчистка фасада, приведены в порядок выветренные швы и разрушенные сегменты кирпичной кладки, места намокания обработаны биоцидным составом. Обновлены балконы и лоджии. Зданию вернут исторические цвета: стены окрасят в жемчужно-белый и кирпично-красный оттенки. В завершение отремонтируют цоколь, входные группы и заменят систему водостока.

На крыше уже демонтировали старую рулонную гидроизоляцию и стяжку, уложили новую цементно-песчаную стяжку и сейчас монтируют рулонную наплавляемую гидроизоляцию в два слоя. В подъездах и подвале проведут расчистку, заменят системы электроснабжения, центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что за все время реализации программы капитального ремонта в Москве обновили 35 домов с угловыми балконами. Один из них находится на Яузском бульваре. Там работы включали обновление фасада, крыши, подвала, инженерных систем, окон, цоколя, откосов и балконов.

