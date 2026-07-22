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22 июля, 20:22

Происшествия

В Москве возбудили дело после нападения безбилетника на контролера

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве возбудили уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который напал на контролера после того, как его поймали за безбилетный проезд. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 июля. Мужчина проехал в автобусе без оплаты, после чего контролер ГКУ "Организатор перевозок" попытался составить на него протокол. Пассажир вышел на остановке "МЦД Кунцевская" и попытался скрыться, однако контролеры проследовали за ним.

На остановке мужчина, понимая, что перед ним находится представитель власти при исполнении, набросился на контролера, схватил его за шею и толкнул. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и избрали меру пресечения.

Ранее на западе Москвы безбилетник набросился на контролера после того, как его попросили выйти из автобуса. Инцидент произошел на Можайском шоссе. Пассажир, не оплативший проезд, решил силой избежать ответственности. Сейчас агрессор задержан, ему уже предъявлено обвинение в нападении на представителя власти. Фигуранту избрана мера пресечения.

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