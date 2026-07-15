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15 июля, 09:45

Происшествия

Безбилетнику предъявлено обвинение в нападении на контролера на западе Москвы

Фото: sledcom.ru

Безбилетнику предъявлено обвинение в нападении на контролера на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 10 июля на остановке на Можайском шоссе. Выяснилось, что мужчина не оплатил проезд в автобусе. Сотрудник ГКУ "Организатор перевозок" Москвы выявил нарушение и вместе с злоумышленником вышел из транспорта.

После этого мужчина, пытаясь избежать административной ответственности, напал на контролера и применил в отношении него насилие. Личность злоумышленника уже установлена, с ним провели следственные действия. Ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения.

Ранее в Москве двое иностранцев напали на контролера в автобусе. 28-летняя женщина, проверяя оплату проезда, выявила безбилетника. Он направился к выходу, а сотрудница попыталась его задержать. Однако в тот момент другой мужчина, находившийся на остановке на Новослободской улице, забежал в автобус и ударил контролера по затылку.

Затем злоумышленник нанес еще несколько ударов пассажиру, пытавшемуся удержать безбилетника, после чего оба мужчины скрылись с места происшествия. В результате женщина получила травмы. Мужчин поймали в Оренбургской области при попытке покинуть страну. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В Москве зафиксировали 28 нападений на контролеров в городском транспорте с начала года

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