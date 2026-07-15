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15 июля, 10:23

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в ХМАО

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

ФСБ предотвратила теракт на одном из нефтяных предприятий в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. По подозрению в подготовке диверсии задержан гражданин России, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина действовал по указке украинских спецслужб. Он забрал из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство, которое, по версии следствия, планировал использовать для подрыва объекта нефтяной промышленности.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался скрыться после изъятия взрывчатки из схрона. На месте обнаружили СВУ с 1,5 килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатор, таймер-замедлитель, а также мобильные телефоны с перепиской с предполагаемым куратором.

Как утверждают в ФСБ, задержанный через интернет-мессенджеры поддерживал связь с украинскими спецслужбами и передавал сведения об объектах топливно-энергетического комплекса региона.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту. В ведомстве также напомнили, что добровольный отказ от совершения теракта и содействие его предотвращению могут стать основанием для освобождения от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законом.

Ранее российские силовики сорвали планы Киева устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с использованием FPV-дронов с искусственным интеллектом. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

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