ФСБ сорвала планы Киева устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону

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Российские силовики сорвали планы Киева устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с использованием FPV-дронов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Ростовской области был установлен россиянин, которого сотрудники Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины хотели использовать для проведения теракта. Ему пообещали денежные выплаты после подрыва аэродрома "Ростов-Центральный". Целью готовящегося преступления было разрушение инфраструктуры объекта, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка, указали в ЦОС.

"Противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", – уточнили представители спецслужбы.

Предполагаемый исполнитель сам сообщил о готовящемся теракте, и атака была сорвана на стадии подготовки, которая уже шла под контролем ФСБ.

Ранее в Краснодаре задержали гражданина РФ, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России в Москве по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчина, по информации ФСБ, должен был атаковать военного с помощью дрона с самодельным взрывным устройством. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт".