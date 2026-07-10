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10 июля, 09:45

Происшествия

Подросток спас тонущего в реке 10-летнего мальчика в Забайкалье

Фото: MAX/"Александр Осипов | Губернатор Забайкалья"

В Забайкалье 14-летний подросток спас 10-летнего мальчика, тонувшего в реке, рассказал губернатор региона Александр Осипов.

По его словам, это произошло в Кыринском округе, на реке Шумунде – мальчик застрял ногами в иле и начал тонуть, в этот момент Шеломенцев вытащил его на берег.

Семья спасенного ребенка поблагодарила подростка и его родителей за достойное воспитание и готовность прийти на помощь.

Осипов добавил, что ребенок с четырех лет занимается дзюдо и закончил 7-й класс. Его представили к краевой награде за храбрость и неравнодушие.

Ранее в Саратовской области очевидец спас 17-летнюю девушку, тонувшую в реке Большой Узень. 40-летний Павел Скородумов прыгнул за ней в воду и схватил ее за капюшон, после чего приподнял ей голову и поплыл с ней на одной руке к берегу. Он признался, что не сразу почувствовал, что вода холодная, а страшно ему стало, когда он начал плыть назад.

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