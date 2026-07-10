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10 июля, 10:37

Политика

В федеральном бюллетене на выборах в ГД будут не более 11 партий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В федеральный бюллетень на выборах в Госдуму войдут не больше 11 политических партий, заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Она добавила, что партии могут проводить съезды для выдвижения кандидатов не позднее 11 июля, но при этом сообщать в ЦИК о намерении его провести за 2 дня. В частности, в четверг, 9 числа, не поступило ни одной заявки – таким образом, в бюллетене будут те партии, которые "проявились" и участвуют в мероприятиях, связанных с избирательной кампанией.

"Надеюсь, все, кто заявился, успешно пройдут все этапы", – заключила Памфилова.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября, в эти же даты состоятся другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, назначенные на 20 сентября 2026 года.

Кроме того, россияне смогут отдать свой голос не только на участке, но и онлайн – эту возможность получат 48,4 миллиона человек.

ЦИК России также направила приглашения для участия в наблюдении за голосованием в 12 международных организаций и 103 страны. 43 государства уже дали положительные ответы.

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