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10 июля, 11:08

Город

Определены финалисты седьмого сезона конкурса "Новатор Москвы"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Седьмой конкурс на соискание премии мэра Москвы "Новатор Москвы" собрал свыше 1,7 тысячи заявок столичных изобретателей. Эксперты проанализировали технологичность, научную новизну и экономический потенциал проектов и отобрали 180 решений – вдвое больше, чем годом ранее, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Финал впервые пройдет в формате шести презентационных дней – по числу отраслевых направлений конкурса. Авторы представят свои разработки на профильных городских площадках, таких как павильон "Арт. Техноград" на ВДНХ и Московский кластер видеоигр и анимации", – рассказала она.

Участниками стали изобретатели разных возрастов. Больше половины заявок поступило от молодежи 14–35 лет.

Около четверти от общего числа присланных проектов предложили студенты и выпускники столичных вузов, например Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Российского технологического университета МИРЭА.

Среди самых популярных направлений этого года – "Медицина и фармацевтика" (21% поступивших заявок), "Промышленность" (19%), "Благоустройство и строительство" (16%) и новая категория "Креативные индустрии" (14%).

Премия охватывает все стадии инновационного процесса – от перспективных стартапов до готовых продуктов.

В финал вышла команда, создавшая линейку устройств для управления световыми инсталляциями и художественной подсветкой. Модульный принцип позволяет легко адаптировать конструкцию под конкретные задачи заказчика, а техническое оснащение упрощает монтаж и снижает затраты. На базе этой разработки уже спроектированы и установлены арт-объекты в музее "Атом" на ВДНХ и на дизайн-заводе "Флакон".

Другой коллектив представил экосистему для автоматизации начальных этапов производства видеоконтента – от сценария до раскадровки. В основе платформы лежат отечественные решения на базе искусственного интеллекта.

В сфере промышленности высокие оценки экспертов получили, в частности, фотополимерный 3D-принтер для быстрого прототипирования и серийного производства, платформа управления производственными процессами на основе цифровых двойников и технология получения высокочистых химических элементов для микроэлектроники.

В число финалистов направления "Транспорт и логистика" вошли авторы таких решений, как линейка автономных мобильных роботов, система измерения веса и габарита грузов и сеть автоматизированных камер хранения.

Полный список лучших проектов опубликован на сайте конкурса.

По итогам презентационных дней жюри определит 36 лауреатов, которые получат денежные премии. Их размер варьируется в зависимости от номинации. Общий призовой фонд составит 20,7 миллиона рублей.

Кроме того, участники получат возможность представить свои разработки потенциальным заказчикам. По итогам прошлого года совокупный оборот победителей и призеров конкурса превысил 10,5 миллиарда рублей.

Ранее благодаря платформе "Город идей" в столице воплотили в жизнь уже 10 тысяч инициатив москвичей. Платформа объединяет почти 680 тысяч горожан. Жители делятся идеями по наполнению сезонных событийных программ, благоустройству парков и дворов, развитию столичных библиотек и цифровых сервисов.

Сергей Собянин рассказал о разработках лауреатов премии "Новатор Москвы"

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