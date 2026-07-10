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10 июля, 12:08

Спорт

Экс-игрока сборной Франции Насри допросили по делу о ввозе наркотиков

Фото: Getty Images/MB Media/Isosport/Johan Eyckens

Экс-игрока сборной Франции по футболе Самира Насри допросили по делу о ввозе наркотиков, отмывании денег и участии в преступном сообществе, сообщает RT со ссылкой на Le Parisien.

По информации СМИ, он провел в Бригаде финансовых расследований судебной полиции Парижа около 10 часов. Спортсмен фигурирует в эпизоде отмывания денег организованной группой.

Одновременно с этим в Нидерландах продолжается судебное разбирательство над футболистом Квинси Промесом, который раньше играл за московский "Спартак". В 2023 году его приговорили к 18 месяцам колонии за нападение на двоюродного брата, а затем дали 6 лет за контрабанду наркотиков.

В 2024 году его задержали в Дубае, освободив позже, но в июне 2025-го он снова был арестован и экстрадирован в Нидерланды.

С него потребовали взыскать 8 миллионов евро. Согласно версии следствия, он заработал эти деньги, торгуя кокаином. При этом апелляционный суд Амстердама отказал в назначении судебно-психологической экспертизы.

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