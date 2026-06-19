Футболист ПСЖ Хакими ответит перед судом по делу об изнасиловании

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Защитник французского ФК ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими ответит в суде по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает агентство AFP.

Данную информацию подтвердил апелляционный суд.

История тянется с начала 2023 года, когда 24-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Чуть позже прокуратура французского города Нантер предъявила спортсмену обвинения.

Газета Le Parisien в августе 2025-го писала, что Хакиму может грозить до 15 лет тюрьмы. Именно такого наказания требует для него прокуратура Нантера. Защита футболиста подала апелляцию, но ее отклонили.

Тем временем в Нидерландах продолжается процесс над футболистом Квинси Промесом, который раньше играл за московский "Спартак". Еще в 2023 году он получил 18 месяцев колонии за нападение на двоюродного брата. Спустя год ему дали еще 6 лет за контрабанду наркотиков.

Промеса в феврале 2024 года задержали в Дубае, но потом освободили. В июне 2025-го его опять арестовали и экстрадировали в Нидерланды. Футболист сознался, что действительно ранил родственника ножом. Однако свои действия он назвал самообороной.

Нидерландская прокуратура в мае 2026 года потребовала взыскать с него 8 миллионов евро. По версии следствия, спортсмен заработал эти деньги, торгуя кокаином.

В июне стало известно, что апелляционный суд Амстердама отказал в назначении судебно‑психологической экспертизы Промесу. Адвокат заявлял, что у его подзащитного есть серьезные личностные нарушения.