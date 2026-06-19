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19 июня, 19:10

Происшествия

Турист пропал после падения в реку во время сплава на катамаранах в Карачаево-Черкесии

Фото: МАХ/"МЧС Карачаево-Черкесии"

Турист пропал после падения в реку во время сплава на катамаранах по реке в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета КЧР.

По предварительным данным, инцидент произошел 19 июня. Двое туристов сплавлялись на катамаранах по реке Учкулан. В какой-то момент плавсредство опрокинулось, в результате чего мужчины потеряли равновесие и упали в воду. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из реки, а второго унесло вниз по течению.

При этом туристы не подавали заявку о пребывании на территории республики в туристических целях и осуществлении сплава по реке в ГУ МЧС России по КЧР. Кроме того, группа не привлекала специализированных инструкторов для проведения сплава.

По факту несчастного случая организована процессуальная проверка. Следователи совместно с криминалистами устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведутся поиски туриста, к работам подключились специалисты МЧС.

Вместе с тем в Карачаево-Черкесии идут поиски подростка на реке Маруххе. По предварительной информации, его унесло течением горной реки вблизи станицы Кардоникской. Специалисты обследуют русла рек и прилегающие берега.

Всего в поисковых работах задействованы 46 человек, 15 единиц техники и два плавсредства.

Ранее сообщалось, что мужчина и две девочки в возрасте 8 и 9 лет погибли при опрокидывании лодки на озере Линево в Алтайском крае. Всего в моторной лодке находились шестеро детей. Четверых удалось спасти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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