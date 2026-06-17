Фото: МАХ/"Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

В Сургуте устанавливают обстоятельства гибели двух девочек в водоеме, сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Предварительно, дети купались в СТ "Берендей" 17 июня и утонули. На место случившегося приезжал заместитель прокурора Сургута Андрей Зиганьшин, он координировал действия оперативных служб.

Дополнительно планируется проверить соблюдение законодательства в части обеспечения безопасности граждан на водных объектах, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий будут приняты необходимые меры реагирования.

Помимо этого, ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура.

Ранее в селе Красноярка Шербакульского района Омской области 11-летний ребенок гулял вместе со сверстниками на территории котлована, взрослых рядом с ними не было. В какой-то момент мальчик решил переплыть водоем и утонул, спасти его не удалось. Теперь детали инцидента выясняют сотрудники полиции.

