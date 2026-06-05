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В Алтайском крае 12-летний мальчик утонул во время купания в реке Ануй. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел вечером 4 июня в окрестностях поселка имени Калинина Петропавловского района. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства трагедии.

На фоне роста числа случаев гибели несовершеннолетних в открытых водоемах следователи призвали родителей быть предельно бдительными. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать следующие правила:



не оставлять ребенка у воды без присмотра, даже если он умеет плавать;

объяснять детям, что нельзя купаться в необорудованных местах, особенно там, где сильное течение или неизвестный рельеф дна;

пресекать игры с нырянием и захватами в воде – испуг или случайный вдох под водой могут привести к трагическим последствиям.

Ранее 7-летний мальчик упал с пирса в реку Клязьму в подмосковных Мытищах и утонул. Уточнялось, что ребенок вышел из дома к реке, а позднее его тело нашли на участке около дома на улице Речной проезд микрорайона Пироговский. По данному факту было возбуждено уголовное дело.