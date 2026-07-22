ФМБА: признаки старения мозга могут появляться в 40 лет

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Первые признаки старения мозга могут появляться уже в 40 лет. Об этом РИА Новости сообщили специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Вопрос о том, когда именно начинает стареть мозг, не имеет однозначного ответа – этот процесс протекает постепенно, с различным возрастом дебюта и течением у разных людей", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, одной из причин старения мозговых тканей считается нейронная инсулинорезистентность, то есть состояние, при котором орган плохо усваивает глюкозу. Это в конечном итоге негативно сказывается на его работе.

Специалисты подчеркнули, что мозгу нужны периоды отдыха в сочетании с познанием чего-то нового. Тем не менее в ФМБА указали, что по мере старения в органе сокращается число функционирующих клеток, что приводит к проблемам с памятью, вниманием и двигательной активностью.

Ранее нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская заявила, что викторины и ролевые игры приносят пользу развитию мозга в любом возрасте. По мнению эксперта, хорошая игра может стать в какой-то степени "домашним врачом" и пойти на пользу всем членам семьи.