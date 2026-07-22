Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 11:14

Общество
Главная / Новости /

ФМБА: признаки старения мозга могут появляться в 40 лет

Эксперты рассказали, в каком возрасте начинает стареть мозг человека

Фото: 123RF.com/angkhanpt

Первые признаки старения мозга могут появляться уже в 40 лет. Об этом РИА Новости сообщили специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Вопрос о том, когда именно начинает стареть мозг, не имеет однозначного ответа – этот процесс протекает постепенно, с различным возрастом дебюта и течением у разных людей", – говорится в сообщении.

По данным экспертов, одной из причин старения мозговых тканей считается нейронная инсулинорезистентность, то есть состояние, при котором орган плохо усваивает глюкозу. Это в конечном итоге негативно сказывается на его работе.

Специалисты подчеркнули, что мозгу нужны периоды отдыха в сочетании с познанием чего-то нового. Тем не менее в ФМБА указали, что по мере старения в органе сокращается число функционирующих клеток, что приводит к проблемам с памятью, вниманием и двигательной активностью.

Ранее нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская заявила, что викторины и ролевые игры приносят пользу развитию мозга в любом возрасте. По мнению эксперта, хорошая игра может стать в какой-то степени "домашним врачом" и пойти на пользу всем членам семьи.

"Техно": зачем ученые поддерживают работу мозга после смерти человека

Читайте также


общество

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика